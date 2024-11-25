Золото та срібло відчутно подорожчали: як змінилися ціни за тиждень

Дорогоцінні метали повернулися до зростання після суттєвого просідання в ціні на попередньому тижні. На золото, срібло та мідь впливали сигнали з США й Китаю, а також війна Росії проти України.

Як змінилася ціна золота за тиждень

Золото закінчило тиждень, який завершився 22 листопада, із суттєвим зростанням. Загалом золото дорожчало 5 торгових сесій поспіль. Зокрема, у п'ятницю дорогоцінний метал торгувався на рівні 2680 доларів за тройську унцію. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Trading Economics.

Актуально У Китаї виявили нове родовище золота: скільки це може принести Пекіну

За тиждень дорогоцінний метал зріс в ціні на 5,8%, за даними Markets Insider. Золото дорожчає через зростання геополітичної напруги у світі. Перш за все йдеться про повномасштабну війну Росії проти України. На цьому фоні інвестори почали більше вкладатися в актив-гавань, яким і є золото.

До того є ринки продовжують оцінювати перспективи подальшої монетарної політики Федеральної резервної системи США. Крім того, наразі стали сильнішими спекуляції щодо сповільнення темпів зниження процентних ставок.

Твоя кар’єра має значення! Почни її там, де про тебе дбатимуть. Райффайзен Банк – це компанія, яка поважає та підтримує ветеранів, надає підтримку демобілізованим колегам та запрошує колишніх учасників бойових на роботу. До того ж роботодавець запровадив посаду офіцера з питань ветеранів, який опікується потребами захисників і захисниць. Дізнатися більше можна за посиланням.

Як змінилася ціна срібла за тиждень

Срібло завершило тиждень з ціною на рівні 31,28 долара за унцію, за даними Markets Insider. Порівняно з попереднім тижнем метал зріс в ціні майже на долар. За тиждень срібло подорожчало на 3,47%.

Метал нарешті перервав тенденцію на знецінення, яка утримувалася протягом останніх 4 тижнів. Як і золото, срібло отримало підтримку від зростання геополітичних ризиків на тлі ескалації повномасштабної війни Росії проти України.

Як змінилися ціни на мідь

Мідь також завершила тиждень зі зростанням. Проте ціни зросли трохи менше, ніж на золото та срібло. У п'ятницю ціна на метал коливалася на рівні 4,10 долара за фунт (0,45 кілограма), зафіксувавши незначний спад. Метал опинився під тиском через зростання долара США, яке спровокували очікування щодо політики Дональда Трампа (тарифи, мігранти, податки тощо). Наразі заявляють, що плани Трампа можуть посприяти новому сплеску інфляції в США та обмежити можливості центрального банку щодо зниження вартості запозичень.

Також на вартість міді впливає ситуації в Китаї, який є ключовим споживачем металу у світі. Зокрема, на ринку занепокоєні недостатніми економічними стимулами від влади, що може негативно вплинути на попит. Водночас фіксують певні позитивні сигнали. Як-от, зменшення запасів міді.

При цьому вартість тонни міді на кінець тижня становить 8968 доларів, інформує портал LME. За тиждень метал просів в ціні майже на 35 доларів. Цей показник почав фіксувати помітні втрати з 20 листопада.