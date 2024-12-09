Як змінилися ціни на золото, срібло та мідь на тлі новин з США та Китаю

За останній тиждень на ринку дорогоцінних металів зафіксував суттєві зміни. Золото впало в ціні, тоді як срібло та мідь подорожчали на тлі новин з Китаю та сигналів від США.

Як змінилася ціна золота за тиждень

Тиждень на ринку золото завершило з ціною на рівні 2625 доларів за тройську унцію. Вартість дорогоцінного металу стабілізувалася на ринку, але зафіксувала спад за 5 торгових сесій. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Trading Economics.

Варте уваги Одна з країн на ОПЕК збільшить обсяги видобування нафти

На ринок впливають припущення щодо подальшої монетарної політики Федеральної резервної системи США. Зокрема, йдеться про те, центральний банк має можливість для зниження процентних ставок.

Твоя кар’єра має значення! Почни її там, де про тебе дбатимуть. Райффайзен Банк – це компанія, яка поважає та підтримує ветеранів, надає підтримку демобілізованим колегам та запрошує колишніх учасників бойових на роботу. До того ж роботодавець запровадив посаду офіцера з питань ветеранів, який опікується потребами захисників і захисниць. Дізнатися більше можна за посиланням.

Крім того, Всесвітня золота рада повідомила про зниження фізичного попиту з боку Китаю, провідного споживача дорогоцінного металу. До того ж глобальні біржові фонди, забезпечені фізичним золотом (ETF), зазнали відтоку в листопаді після шести місяців притоку поспіль.

Загалом за тиждень золото подешевшало на понад 0,70%, а за місяць – на 1,37%, за даними MarketWatch. Водночас з початку року дорогоцінний метал зріс в ціні на 28,14%.

Скільки коштує срібло

На кінець тижня срібло торгувалося на рівні трохи вищому за 31 долар за унцію, наблизившись до максимуму за місяць. На вартість срібла також впливали очікування трейдерів щодо монетарної політики Федерального резерву. Також на ринок впливають новини про те, що Китай може оголосити про додаткові економічні стимули під час ключових політичних зустрічей цього місяця.

На цьому фоні, попит у країні на дорогоцінні метали може зрости. у світі. Срібло, як й інші дорогоцінні метали, виграли від політичних потрясінь у Франції та Південній Кореї, а також конфліктів, що тривають у Східній Європі та на Близькому Сході.

До теми! За тиждень срібло зросло в ціні на 1,24%, а за місяць – на 0,21%.

Які зміни на ринку зафіксувала мідь

Ціна на мідь у п'ятницю зросла до 4,17 долара за фунт (0,45 кілограма). Метал наблизився до максимуму за 4 тижні на тлі новин про ймовірність запровадження нових економічних стимулів у Китаї. Тим часом виробнича активність в Китаї в листопаді зросла другий місяць поспіль, що ще більше зміцнило перспективи попиту на мідь.

За тиждень мідь зросла в ціні 1,28%. Натомість за місяць метал подешевшав майже на 3%.

Крім того, вартість тонни міді на кінець тижня становила 9122,50 долара, інформує портал LME.