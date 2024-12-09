Как изменилась цена золота за неделю

Неделю на рынке золото завершило с ценой на уровне 2625 долларов за тройскую унцию. Стоимость драгоценного металла стабилизировалась на рынке, но зафиксировала спад за 5 торговых сессий. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Trading Economics.

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На рынок влияют предположения относительно дальнейшей монетарной политики Федеральной резервной системы США. В частности, говорится о том, центральный банк имеет возможность для снижения процентных ставок.

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Кроме того, Всемирный золотой совет сообщил о снижении физического спроса со стороны Китая, ведущего потребителя драгоценного металла. К тому же глобальные биржевые фонды, обеспеченные физическим золотом (ETF), испытали отток в ноябре после шести месяцев притока подряд.

В целом за неделю золото подешевело более чем на 0,70%, а за месяц – на 1,37%, по данным MarketWatch. В то же время с начала года драгоценный металл вырос в цене на 28,14%.

Сколько стоит серебро

На конец недели серебро торговалось на уровне чуть выше 31 доллар за унцию, приблизившись к максимуму за месяц. На стоимость серебра также влияли ожидания трейдеров относительно монетарной политики Федерального резерва. Также на рынок влияют новости о том, что Китай может объявить о дополнительных экономических стимулах во время ключевых политических встреч в этом месяце.

На этом фоне, спрос в стране на драгоценные металлы может вырасти. в мире. Серебро, как и другие драгоценные металлы, выиграли от политических потрясений во Франции и Южной Корее, а также конфликтов, продолжающихся в Восточной Европе и на Ближнем Востоке.

К теме! За неделю серебро выросло в цене на 1,24%, а за месяц – на 0,21%.

Какие изменения на рынке зафиксировала медь

Цена на медь в пятницу выросла до 4,17 доллара за фунт (0,45 килограмма). Металл приблизился к максимуму за 4 недели на фоне новостей о вероятности введения новых экономических стимулов в Китае. Между тем производственная активность в Китае в ноябре выросла второй месяц подряд, что еще больше укрепило перспективы спроса на медь.

За неделю медь выросла в цене 1,28%. Зато за месяц металл подешевел почти на 3%.

Кроме того, стоимость тонны меди на конец недели составила 9122,50 доллара, информирует портал LME.