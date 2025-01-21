Золото рекордно виросло в ціні за останні 2,5 місяця

Ціни на золото піднялися до найвищого рівня за останні 2,5 місяці у вівторок. Це сталося на тлі ослаблення долара США після інавгурації президента Дональда Трампа.

Зіни на золото зростаю

Інвестори активно вкладали кошти у золото як у надійний актив через невизначеність, пов'язану з його планами щодо тарифів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Ціна на золото зросла на 0,7%, досягнувши 2 732 доларів за унцію, що є максимумом з 6 листопада. До 11:44 ціна стабілізувалася на рівні 2 722 доларів (+0,53%), тоді як ф'ючерси на золото впали на 0,52%, опустившись до 2 733 доларів.

За останні шість тижнів запаси золота на складах COMEX зросли на третину через підвищений попит з боку трейдерів, які шукають захист через тарифну політику Дональда Трампа.

Цікаво! Очікувалося, що Трамп одразу запровадить нові мита, але його рішення утриматися від цього кроку принесло полегшення фондовим ринкам і тимчасово послабило долар. Втім, американська валюта швидко відновилася, зрісши на 0,5% до позначки 108,58.

Економічні ризики

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив про можливість введення 25%-го мита на імпорт із Канади та Мексики з 1 лютого, що додає нові виклики для ринку.

Хоча золото традиційно вважається безпечним активом у періоди економічної невизначеності, реалізація тарифної політики Трампа може суттєво вплинути на майбутній рівень відсоткових ставок у США.

Зауважте! Передвиборчі обіцянки Трампа розглядаються як інфляційні, що може змусити Федеральну резервну систему утримувати високі процентні ставки протягом тривалого часу. Це, своєю чергою, може чинити тиск на вартість золота.