Цены на золото растут

Инвесторы активно вкладывали средства в золото как в надежный актив из-за неопределенности, связанной с его планами по тарифам, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Цена на золото выросла на 0,7%, достигнув 2 732 долларов за унцию, что является максимумом с 6 ноября. К 11:44 цена стабилизировалась на уровне 2 722 долларов (+0,53%), тогда как фьючерсы на золото упали на 0,52%, опустившись до 2 733 долларов.

За последние шесть недель запасы золота на складах COMEX выросли на треть из-за повышенного спроса со стороны трейдеров, которые ищут защиту из-за тарифной политики Дональда Трампа.

Интересно! Ожидалось, что Трамп сразу введет новые пошлины, но его решение воздержаться от этого шага принесло облегчение фондовым рынкам и временно ослабило доллар. Впрочем, американская валюта быстро восстановилась, выросши на 0,5% до отметки 108,58.

Экономические риски

Между тем президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения 25%-й пошлины на импорт из Канады и Мексики с 1 февраля, что добавляет новые вызовы для рынка.

Хотя золото традиционно считается безопасным активом в периоды экономической неопределенности, реализация тарифной политики Трампа может существенно повлиять на будущий уровень процентных ставок в США.

Обратите внимание! Предвыборные обещания Трампа рассматриваются как инфляционные, что может заставить Федеральную резервную систему удерживать высокие процентные ставки в течение длительного времени. Это, свою очередь, может оказать давление на стоимость золота.