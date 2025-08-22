Світові ціни на золото в трохи знизилися на тлі зміцнення долара, оскільки інвестори чекали виступу голови Федеральної резервної системи США. Його промова могла дати нові сигнали про подальший напрямок грошово-кредитної політики найбільшої економіки світу.

Які світові ціни на золото?

У п'ятницю, 22 серпня, спотове золото подешевшало на 0,3%, до 3 329,19 долара за унцію. Ф'ючерси на золото також знизилися на 0,3% – до 3 372,10, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Ціни на золото: чому дорожчає дорогоцінний метал

Індекс долара США тримався біля двотижневого максимуму, що зробило золото менш привабливим для іноземних покупців.

Що впливає на вартість золота?

У четвер представники ФРС США дали зрозуміти, що не поспішають зі зниженням ставки в наступному місяці.

У п'ятницю, 22 серпня голова ФРС Джером Пауел виступить на симпозіумі в Джексон-Хоулі, де може дати сигнал щодо майбутнього зниження процентних ставок у вересні.

Поки ймовірність мирної угоди між Росією та Україною зберігається, а долар США має попит, золото стикається з тиском. Але якщо виступ Пауелла буде сприйнятий як сигнал до пом'якшення політики, долар може ослабнути, а золото знову отримати підтримку,

– зазначив головний аналітик ринку KCM Trade Тім Уотерер.

На інших ринках дорогоцінних металів спотове срібло знизилося на 0,4%, до 38,01 долара за унцію, платина подешевшала на 0,6%, до 1 345,06 долара, а паладій подорожчав на 0,2%, до 1 113,19 долара.

Які ціни на золото в Україні?

У п'ятницю, 22 серпня, Національний банк України встановив такі ціни на золото в Україні: