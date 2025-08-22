Цены на золото: как изменилась стоимость драгоценных металлов в августе
- Мировые цены на золото снизились на 0,3% до 3 329,19 доллара за унцию на фоне укрепления доллара.
- В Украине Национальный банк установил цену на золото от 4 330,09 до 4 373,83 гривны за грамм в зависимости от качества.
Мировые цены на золото в немного снизились на фоне укрепления доллара, поскольку инвесторы ждали выступления председателя Федеральной резервной системы США. Его речь могла дать новые сигналы о дальнейшем направлении денежно-кредитной политики крупнейшей экономики мира.
Какие мировые цены на золото?
В пятницу, 22 августа, спотовое золото подешевело на 0,3%, до 3 329,19 доллара за унцию. Фьючерсы на золото также снизились на 0,3% – до 3 372,10, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Индекс доллара США держался у двухнедельного максимума, что сделало золото менее привлекательным для иностранных покупателей.
Что влияет на стоимость золота?
В четверг представители ФРС США дали понять, что не спешат со снижением ставки в следующем месяце.
В пятницу, 22 августа председатель ФРС Джером Пауэлл выступит на симпозиуме в Джексон-Хоули, где может дать сигнал относительно будущего снижения процентных ставок в сентябре.
Пока вероятность мирного соглашения между Россией и Украиной сохраняется, а доллар США пользуется спросом, золото сталкивается с давлением. Но если выступление Пауэлла будет воспринято как сигнал к смягчению политики, доллар может ослабнуть, а золото снова получить поддержку,
– отметил главный аналитик рынка KCM Trade Тим Уотерер.
На других рынках драгоценных металлов спотовое серебро снизилось на 0,4%, до 38,01 доллара за унцию, платина подешевела на 0,6%, до 1 345,06 доллара, а палладий подорожал на 0,2%, до 1 113,19 доллара.
Какие цены на золото в Украине?
В пятницу, 22 августа, Национальный банк Украины установил следующие цены на золото в Украине:
- Банковский металл: 4 373,83 гривны за грамм.
- Банковский металл, требующий доведения его признанными производителями до стандартов качества: 4 360,71 гривны за грамм.
- Золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов: 4 330,09 гривны за грамм.