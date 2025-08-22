Мировые цены на золото в немного снизились на фоне укрепления доллара, поскольку инвесторы ждали выступления председателя Федеральной резервной системы США. Его речь могла дать новые сигналы о дальнейшем направлении денежно-кредитной политики крупнейшей экономики мира.

Какие мировые цены на золото?

В пятницу, 22 августа, спотовое золото подешевело на 0,3%, до 3 329,19 доллара за унцию. Фьючерсы на золото также снизились на 0,3% – до 3 372,10, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Индекс доллара США держался у двухнедельного максимума, что сделало золото менее привлекательным для иностранных покупателей.

Что влияет на стоимость золота?

В четверг представители ФРС США дали понять, что не спешат со снижением ставки в следующем месяце.

В пятницу, 22 августа председатель ФРС Джером Пауэлл выступит на симпозиуме в Джексон-Хоули, где может дать сигнал относительно будущего снижения процентных ставок в сентябре.

Пока вероятность мирного соглашения между Россией и Украиной сохраняется, а доллар США пользуется спросом, золото сталкивается с давлением. Но если выступление Пауэлла будет воспринято как сигнал к смягчению политики, доллар может ослабнуть, а золото снова получить поддержку,

– отметил главный аналитик рынка KCM Trade Тим Уотерер.

На других рынках драгоценных металлов спотовое серебро снизилось на 0,4%, до 38,01 доллара за унцию, платина подешевела на 0,6%, до 1 345,06 доллара, а палладий подорожал на 0,2%, до 1 113,19 доллара.

Какие цены на золото в Украине?

В пятницу, 22 августа, Национальный банк Украины установил следующие цены на золото в Украине: