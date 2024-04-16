Золото може встановити ще один феноменальний рекорд: прогнози від гігантів Волл-стріт

Американська банківська та фінансова корпорація Citigroup поділилася новим прогнозом щодо золота, яке з початку року фіксує рекорд за рекордом. Експерти очікують на новий ціновий стрибок.

У Citigroup вважають, що золото може вкотре оновити свій історичний максимум у наступні 6 – 18 місяців. Це пов'язують відразу з низкою факторів.

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Нові прогнози для золота

Зазначають, що дорогоцінний метал може зрости в ціні до 3000 доларів за унцію на тлі притоку інвесторів та очікувань, що Федеральна резервна система США все-таки почне знижувати процентну ставку.

Загалом Citigroup – це ще один фінансовий гігант, який прогнозує зростання цін на золото. Зокрема, у Goldman Sachs заявили, що золото перебуває на "непохитному бичачому ринку".

У результаті вони переглянули прогноз для золота, підвищивши його до 2700 доларів до кінця року. Водночас експерти UBS Group AG вважають, що дорогоцінний метал до кінця 2024 року зросте в ціні до 2 500 доларів за унцію.

У середині квітня ціна золота перетнула позначку у 2400 доларів за унцію . Такий ціновий рівень є унікальним для дорогоцінного металу.

Золото зростає в ціні у зв'язку з низкою причин:

Війни на Близькому Сході та в Україні;

Зростання попиту на метал зі сторони центральних банків;

Споживчий попит у Китаї.

На момент створення цього матеріалу, золото торгується на ринку з ціною на рівні 2374 доларів за унцію, згідно з даними Markets Insider. Наразі дорогоцінний метал демонструє від'ємну динаміку.