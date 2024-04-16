У Citigroup вважають, що золото може вкотре оновити свій історичний максимум у наступні 6 – 18 місяців. Це пов'язують відразу з низкою факторів.
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Нові прогнози для золота
Зазначають, що дорогоцінний метал може зрости в ціні до 3000 доларів за унцію на тлі притоку інвесторів та очікувань, що Федеральна резервна система США все-таки почне знижувати процентну ставку.
Загалом Citigroup – це ще один фінансовий гігант, який прогнозує зростання цін на золото. Зокрема, у Goldman Sachs заявили, що золото перебуває на "непохитному бичачому ринку".
У результаті вони переглянули прогноз для золота, підвищивши його до 2700 доларів до кінця року. Водночас експерти UBS Group AG вважають, що дорогоцінний метал до кінця 2024 року зросте в ціні до 2 500 доларів за унцію.
Золото зростає в ціні у зв'язку з низкою причин:
- Війни на Близькому Сході та в Україні;
- Зростання попиту на метал зі сторони центральних банків;
- Споживчий попит у Китаї.
На момент створення цього матеріалу, золото торгується на ринку з ціною на рівні 2374 доларів за унцію, згідно з даними Markets Insider. Наразі дорогоцінний метал демонструє від'ємну динаміку.