В Citigroup считают, что золото может в очередной раз обновить свой исторический максимум в следующие 6 – 18 месяцев. Это связывают сразу с рядом факторов.
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Новые прогнозы для золота
Отмечают, что драгоценный металл может вырасти в цене до 3000 долларов за унцию на фоне притока инвесторов и ожиданий, что Федеральная резервная система США все-таки начнет снижать процентную ставку.
В общем Citigroup – это еще один финансовый гигант, который прогнозирует рост цен на золото. В частности, в Goldman Sachs заявили, что золото находится на "непоколебимом бычьем рынке".
В результате они пересмотрели прогноз для золота, повысив его до 2700 долларов до конца года. В то же время эксперты UBS Group AG считают, что драгоценный металл к концу 2024 года вырастет в цене до 2 500 долларов за унцию.
Золото растет в цене в связи с рядом причин:
- Войны на Ближнем Востоке и в Украине;
- Рост спроса на металл со стороны центральных банков;
- Потребительский спрос в Китае.
На момент создания этого материала, золото торгуется на рынке с ценой на уровне 2374 долларов за унцию, согласно данным Markets Insider. Сейчас драгоценный металл демонстрирует отрицательную динамику.