Перерва між рекордами – 7 днів: до якого рівня подорожчало золото 

8 квітня 2024, 18:00
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Золото почало новий тиждень на ринку з досягнення чергового історичного максимуму. Більше про останні зміни на ринку – розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.

Золото встановило новий ціновий рекорд 

Під час торгів у понеділок, 8 квітня, вартість золота зросла до 2372,5 долара за унцію. Це піковий рівень за останні 52 тижні та новий історичний максимум для дорогоцінного металу, згідно з даними MarketWatch.

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Загалом золото демонструє позитивну тенденцію на ринку з початку 2024 року: 

  • З січня дорогоцінний метал зріс в ціні на 13,01%; 
  • За три місяці золото додало в ціні понад 15%; 
  • За місяць золото подорожчало майже на 7%; 
  • Зростання за 5 днів становить трохи більше ніж 3%.
До теми! На момент створення цього матеріалу, золото торгується з ціною на рівні майже 2325 доларів за унцію. Мінімум для дорогоцінного металу під час торгової сесії становить 2303 долари за унцію, Markets Insider.

Нагадаємо, що попередній історичний максимум золото зафіксувало 1 квітня 2024 року. Тоді ціна дорогоцінного металу зросла до 2265,73 долара за унцію.

Автор: Віта Свірневська