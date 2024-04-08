Перерва між рекордами – 7 днів: до якого рівня подорожчало золото 

Золото почало новий тиждень на ринку з досягнення чергового історичного максимуму. Більше про останні зміни на ринку – розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.

Золото встановило новий ціновий рекорд

Під час торгів у понеділок, 8 квітня, вартість золота зросла до 2372,5 долара за унцію. Це піковий рівень за останні 52 тижні та новий історичний максимум для дорогоцінного металу, згідно з даними MarketWatch.

Зверніть увагу Інвестиції у сучасному світі: головні плюси та мінуси, про які варто знати всім

Загалом золото демонструє позитивну тенденцію на ринку з початку 2024 року:

З січня дорогоцінний метал зріс в ціні на 13,01%;

За три місяці золото додало в ціні понад 15%;

За місяць золото подорожчало майже на 7%;

Зростання за 5 днів становить трохи більше ніж 3%.

На момент створення цього матеріалу, золото торгується з ціною на рівні майже 2325 доларів за унцію. Мінімум для дорогоцінного металу під час торгової сесії становить 2303 долари за унцію, Markets Insider

Нагадаємо, що попередній історичний максимум золото зафіксувало 1 квітня 2024 року. Тоді ціна дорогоцінного металу зросла до 2265,73 долара за унцію.