Перерыв между рекордами – 7 дней: до какого уровня подорожало золото

Золото начало новую неделю на рынке с достижения очередного исторического максимума. Больше о последних изменениях на рынке – рассказываем в материале 24 Канала.

Золото установило новый ценовой рекорд

Во время торгов в понедельник, 8 апреля, стоимость золота выросла до 2372,5 доллара за унцию. Это пиковый уровень за последние 52 недели и новый исторический максимум для драгоценного металла, согласно данным MarketWatch.

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В целом золото демонстрирует положительную тенденцию на рынке с начала 2024 года:

С января драгоценный металл вырос в цене на 13,01%;

За три месяца золото прибавило в цене более 15%;

За месяц золото подорожало почти на 7%;

Рост за 5 дней составляет чуть более 3%.

На момент создания этого материала, золото торгуется с ценой на уровне почти 2325 долларов за унцию. Минимум для драгоценного металла во время торговой сессии составляет 2303 доллара за унцию, Markets Insider

Напомним, что предыдущий исторический максимум золото зафиксировало 1 апреля 2024 года. Тогда цена драгоценного металла выросла до 2265,73 доллара за унцию.