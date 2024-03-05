Золото зросло в ціні до важливого рівня

Під час торгів 4 березня, вартість ф'ючерсів на золото на товарній біржі Чикаго (CME) зросла на 0,30% та досягнула 2101,9 долара за унцію. Востаннє дорогоцінний метал торгувався на такому рівні у грудні 2023 року.

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Крім того, 1 березня золото подорожчало до максимального значення за 2 місяці. Вартість металу зросла через публікацію незадовільних даних щодо виробничого сектору США і спаду споживчих настроїв у лютому, що зафіксували вперше за три місяці. На цьому тлі знову зростають очікування про можливе зниження ставки Федеральною резервною системою США вже у 2024 році. На сьогодні центробанк утримує ставку на рівні 5,25 − 5,5%.

До теми! На момент створення цього матеріалу, золото торгується на ринку з ціною на рівні 2123 доларів за унцію, за даними Business Insider. Зростання становить 0,44%.

Реакція експерта

Старший редактор відділу ринків та оглядач Bloomberg Opinion Джон Отерс вважає, що ралі по золоту свідчить про тренд на загальний оптимізм щодо пом'якшення грошово-кредитної політики. За його словами, головний індикатор стійкого ралі – це впевненість, що відсоткові ставки почнуть знижувати.

Експерт також додав, що у минулому ціни на золото досягали 2100 доларів за унцію, коли зниження ставок здавалося неминучим. Водночас Отерс підмітив, що привабливість золота як активу в цілому спадає через біткойн, який стрімко зростає в ціні.