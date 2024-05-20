Основні фактори впливу на ринку

Нафта почала тиждень із досить суттєвого зростання. На ринок впливає політична невизначеність у країнах, які мають важливе значення для виробництва нафти.

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Зокрема, йдеться про новини з Ірану, де в авіатрощі загинув президент Ібрагім Раїсі. Крім того, кронпринц Саудівської Аравії скасував поїздку до Японії. Головна причина, яку озвучили, – проблеми зі здоров'ям короля.

Згідно з даними Bloomberg, ціни на нафту завершили торгову сесію на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 84,04 долара за барель (+ 0,07%)

Контракти WTI торгуються за ціною 79,99 долара за барель (- 0,09%).