Ціни на цитрусові б'ють рекорди: чому так відбувається

Попит на апельсиновий сік, який знижувався протягом багатьох років, різко зріс під час пандемії. Водночас погана погода та проблеми з цитрусами призвели до обмеженого постачання апельсинів у США та світі.

У результаті ціни на апельсиновий сік під час пандемії. І, цілком ймовірно, вони будуть зростати й надалі.

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Стрімке зростання цін на апельсиновий сік

Ф’ючерси на заморожений апельсиновий сік подорожчали більш ніж на 50% під час пандемії. Минулого тижня вони досягли дворічного максимуму – лише в четвер зрісши в ціні на 5%. Тому споживачі повинні очікувати "набагато вищих цін у супермаркеті".

У вас є класична невідповідність попиту та пропозиції,

– розповів президент компанії Hackett Financial Advisors Шон Хеккет.

Що таке ф'ючерси Це документ, який засвідчує зобов'язання придбати базовий актив з врахуванням певних умов. Наприклад, зобов'язання мають бути реалізовані у визначений час та на конкретних умовах у майбутньому, з фіксацією цін на момент виконання. Базовим активом можуть бути, зокрема, цінні папери, товари або кошти.

Очікуваний стрибок цін на апельсиновий сік в тому числі пов'язаний з інфляцією. Індекс споживчих цін у США за останній рік зріс на 7%. Це максимальні темпи зростання цього показника з червня 1982 року:

торік ціна на продукти, які споживають вдома, подорожчали на 6,5%;

вартість послуг у ресторанах зросла на 6%;

ціни на фруктові соки й безалкогольні напої у цьому році вже пішли вгору на 5,7%.

Ціни на апельсиновий сік стрімко зростають / Фото Unsplash

Що відбувається з попитом та пропозицією

Минулого тижня Міністерство сільського господарства США очікує, що Флорида виготовить 44,5 мільйона ящиків апельсинів цього року. Це найменшим урожай з сезону 1944 – 45 років. Крім того, апельсинові культури у Флориді, які відповідають за левову частку апельсинового соку в країні, скорочуються роками. Одним з ключових причин – підступна хвороба цитрусових, яка називається озеленінням цитрусових. Це призводить до появи менших розмірів апельсинів і зменшення кількості плодів на дереві.

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Водночас міжнародні виробники теж мають чимало викликів. Зокрема, йдеться про дефіцит. Торік у Бразилії була історична посуха, яка сильно зашкодила врожаю апельсинів, які використовуються для виробництва апельсинового соку. Хеккет додав, що вони не зможуть забезпечити постачання товарів на звичному рівні.

За словами Шона Хеккета, останніхпоспіль у США попит на апельсиновий сік падав. Головна причина – змінилися погляди споживачів щодо здорового харчування. Крім того, все більше американців перестали снідати вдома.

Проте ситуація змінилася з початком пандемії. Люди знову почали більше харчуватися вдома, а деякі повернули у своє меню апельсиновий сік. На фоні цього продажі неконцентрованих соків у США за 2020 рік зросли з 5 до 5,5 мільярда доларів. Крім того, цей показник залишався переважно на цьому рівні у 2021 році, за даними Euromonitor International. Тому зараз на ринку сформувалася наступна ситуація: оновлений попит та обмежена пропозиція.