Цены на цитрусовые бьют рекорды: почему так происходит

Спрос на апельсиновый сок, снижавшийся в течение многих лет, резко вырос во время пандемии. В то же время, плохая погода и проблемы с цитрусами привели к ограниченным поставкам апельсинов в США и мире.

В результате цены на апельсиновый сок во время пандемии. И, по всей вероятности, они будут расти и дальше.

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Стремительный рост цен на апельсиновый сок

Фьючерсы на замороженный апельсиновый сок подорожали более чем на 50% во время пандемии. На прошлой неделе они достигли двухлетнего максимума – только в четверг выросли в цене на 5%. Поэтому потребители должны ожидать "намного более высоких цен в супермаркете".

У вас есть классическое несоответствие спроса и предложения,

– рассказал президент компании Hackett Financial Advisors Шон Хеккет.

Что такое фьючерсы Это документ, удостоверяющий обязательство приобрести базовый актив с учетом определенных условий. Например, обязательства должны быть реализованы в определенное время и на конкретных условиях в будущем с фиксацией цен на момент выполнения. Базовым активом могут являться, в частности, ценные бумаги, товары или денежные средства.

Ожидаемый скачок цен на апельсиновый сок, в том числе связанный с инфляцией. Индекс потребительских цен в США за последний год вырос на 7%. Это максимальные темпы роста этого показателя с июня 1982 года:

в прошлом году цена на продукты, потребляющие дома, подорожали на 6,5%;

стоимость услуг в ресторанах выросла на 6%;

цены на фруктовые соки и безалкогольные напитки в этом году уже ушли на 5,7%.

Цены на апельсиновый сок стремительно растут / Фото Unsplash

Что происходит со спросом и предложением

На минувшей неделе Министерство сельского хозяйства США ожидает, что Флорида изготовит 44,5 миллиона ящиков апельсинов в этом году. Это самый маленький урожай с сезона 1944 – 45 годов. Кроме того, апельсиновые культуры во Флориде, отвечающие за львиную долю апельсинового сока в стране, сокращаются годами. Одним из ключевых причин – коварная болезнь цитрусовых, которая называется озеленением цитрусовых. Это приводит к появлению меньших размеров апельсинов и уменьшению количества плодов на дереве.

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В то же время у международных производителей тоже немало вызовов. В частности, речь идет о дефиците. В прошлом году в Бразилии была историческая засуха, сильно повредившая урожаю апельсинов, которые используются для производства апельсинового сока. Хеккет добавил, что они не смогут обеспечить поставки товаров на обычном уровне.

По словам Шона Хеккета, последниеподряд в США спрос на апельсиновый сок падал. Главная причина – изменились взгляды потребителей относительно здорового питания. Кроме того, все больше американцев перестали завтракать дома.

Однако ситуация изменилась с началом пандемии. Люди снова стали больше питаться дома, а некоторые вернули в свое меню апельсиновый сок. На фоне продажи неконцентрированных соков в США за 2020 год выросли с 5 до 5,5 миллиарда долларов. Кроме того, этот показатель оставался преимущественно на этом уровне в 2021 году, по данным Euromonitor International. Поэтому сейчас на рынке сформировалась следующая ситуация: обновленный спрос и ограниченное предложение.