Доходи Росії від експорту нафти підскочили до максимуму за п'ять місяців

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Скільки заробила Росія в жовтні

Згідно з новим звітом Міжнародного енергетичного агентства, минулого місяця російська галузь отримала від експорту майже 21,2 мільярда доларів, що приблизно на 65% більше, ніж за аналогічний період 2025 року, передає Bloomberg.

Понад 80% від загального заробітку забезпечила сира нафта;

тоді як виробництво та продаж нафтопродуктів опинилися під серйозним тиском через регулярні удари українських сил.

Котирування ключових експортних марок – Urals та ESPO – у жовтні перетнули позначку в 100 доларів за барель. Головним каталізатором подорожчання стали бойові дії на Близькому Сході: майже щоденні обстріли танкерів в Ормузькій протоці та масштабні атаки єменських хуситів на енергетичні об'єкти Саудівської Аравії.

Зрештою, напружена ситуація суттєво підвищила інтерес до постачань із Росії, адже її нафта потрапляє до Китаю та Індії, оминаючи небезпечний регіон.

Цікаво! У жовтні Росія продавала за кордон у середньому 5,33 мільйона барелів "чорного золота" на добу – приблизно на 4% більше, аніж у цей період минулого року. Натомість постачання партнерам нафтопродуктів сягнуло 1,49 мільйона барелів на добу, на третину поступившись торішньому рівню.

Що з цього отримав кремлівський бюджет

Зростання цін стало неабиякою підтримкою для російського бюджету, який отримує близько п'ятої частини надходжень від нафтогазової галузі. Водночас витрати на війну проти України продовжують виснажувати державні фінанси, а дефіцит за підсумками 2026 року, за урядовими прогнозами, може сягнути 3,2% ВВП.

Зауважимо, що гроші надходять до федеральної скарбниці не безпосередньо від експорту, а через оподаткування видобувних компаній, яким держава водночас надає значні субсидії. За розрахунками Bloomberg на основі даних Мінфіну, в жовтні чисті надходження від нафтових зборів становили близько 10 мільярдів доларів – і це з урахуванням щедрих виплат на підтримку внутрішніх постачань пального.

Нагадаємо, у першій половині жовтня нальоти українських безпілотників серйозно ускладнили функціонування російських НПЗ, однак згодом робота підприємств тимчасово стабілізувалася через двотижневу паузу. Затишшя відбулося на тлі відповідних закликів американського президента Дональда Трампа, який намагався знизити вартість пального напередодні проміжних виборів до Конгресу США.

Нині Київ відновив удари по ключових об'єктах нафтової інфраструктури ворога, зокрема по орієнтованому на експорт підприємству в Кіришах Ленінградської області та найбільшому нафтопереробному заводу країни-агресорки в Омську. Це вже негативно позначилося на обсягах виробництва, однак може призвести до збільшення морського експорту, якщо термінали залишаться неушкодженими.