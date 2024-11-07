Не тільки Трамп: що може критично понизити ціни на російську нафту

Один зі способів тиску на Росію – зниження ціни на нафту. Втім, не лише від позиції Сполучених Штатів Америки може залежати ситуація на світовому ринку нафти.

У розмові з 24 Каналом доктор економічних наук Ігор Ліпсіц назвав ключовий чинник, який зараз впливає на ціну нафти.

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Яку роль на формування ціни на нафту відіграє Іран

Доктор економічних наук наголосив, що ринок нафти так само спекулятивний як фондовий. Близько 70% обігу на світовому ринку нафти – це нереальні угоди, а спекулятивна гра.

Зараз ключова проблема, яка впливає на ціни – що буде з війною Ірану проти Ізраїлю,

– зазначив Ліпсіц.

Іран все ж таки значуща частина світової нафтової системи. Тож загострення на Близькому Сході впливають на ціну нафти.

Я думаю, що тут йдуть розмови про цей конфлікт, впливи й постачання. А про Трампа зараз ніхто нічого не розуміє,

– мовив доктор економічних наук.

Звісно, новообраний президент США може спробувати знизити ціни, для цього у нього є інструменти. Однак усе залежить від його позиції та результатів переговорів з Кремлем.

Якщо Трамп не зможе досягти важливої для себе перемоги у переговорах з Путіним, тоді він може розізлитися і буде зовсім інша картина. Тут він може знизити ціни, але не суттєво,

– додав Ліпсіц.

Проте, окрім США, на ринку нафти є багато інших гравців, які не входять в ОПЕК й не підкоряються Трампу.

До слова, Дональд Трамп оголосив про плани масової розробки нафтових свердловин у США, що спровокувало зниження цін на нафту Brent на 2%.