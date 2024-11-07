В разговоре с 24 Каналом доктор экономических наук Игорь Липсиц назвал ключевой фактор, который сейчас влияет на цену нефти.

Стоит внимания Что будет с ценой на нефть в 2025 году

Какую роль на формирование цены на нефть играет Иран

Доктор экономических наук отметил, что рынок нефти так же спекулятивный как фондовый. Около 70% оборота на мировом рынке нефти – это нереальные сделки, а спекулятивная игра.

Сейчас ключевая проблема, которая влияет на цены – что будет с войной Ирана против Израиля,

– отметил Липсиц.

Иран все же значимая часть мировой нефтяной системы. Поэтому обострения на Ближнем Востоке влияют на цену нефти.

Я думаю, что здесь идут разговоры об этом конфликте, влияния и поставки. А о Трампе сейчас никто ничего не понимает,

– сказал доктор экономических наук.

Конечно, новоизбранный президент США может попытаться снизить цены, для этого у него есть инструменты. Однако все зависит от его позиции и результатов переговоров с Кремлем.

Если Трамп не сможет достичь важной для себя победы в переговорах с Путиным, тогда он может разозлиться и будет совсем другая картина. Здесь он может снизить цены, но не существенно,

– добавил Липсиц.

Однако, кроме США, на рынке нефти есть много других игроков, которые не входят в ОПЕК и не подчиняются Трампу.

К слову, Дональд Трамп объявил о планах массовой разработки нефтяных скважин массовой разработки нефтяных скважин в США, что спровоцировало снижение цен на нефть Brent на 2%.