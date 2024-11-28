"Дружні" країни масово скасовують контракти з Росією

Постачальники фруктів та овочів з відразу кількох країн скасували контракти на експорт до Росії. Головна причина – це обвал рубля. Про це пише 24 Канал з посиланням NV.

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Йдеться про Іран, Туреччину та Єгипет, які у Москві називають "дружніми". Компанії вимагають перегляду цін у контрактах на постачання, аби врахувати валютні ризики, які зросли.

Варто розуміти, що взимку овочі та фрукти Росія здебільшого імпортує з-за кордону. Експортери уже почали затримувати постачання товарів до Росії. Вони очікують, що ціни зростуть.

Нагадаємо, що у Росії з початку року ця категорія товарів суттєво подорожчала. За даними Росстату, картопля за цей період подорожчала на 78,4%, капуста – на 30,7%, буряк – на 27%. Помідори зросли в ціні на 22,5% річних, тоді як огірки та цибуля подорожчали га 40,8% та 17% відповідно.

У Росії розглядають сценарій скасування мита на імпортні овочі та фрукти, аби загальмувати різке зростання інфляції в країні. Повідомляють, що пільги можуть торкнутися імпорту картоплі, цибулі, моркви, капусти та яблук.