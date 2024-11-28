Які фактори впливають на ціни на нафту

Під час торгів, 28 листопада, ціни на нафту повернулися до падіння. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters. На ціни на ринку нафти впливають новини з США.

Цікаво Коли Воррен Баффет, який має майже 150 мільярдів доларів, купив свої перші акції

Йдеться про несподіваного зростання запасів пального в США. Крім того, інвестори зосередили увагу на наступній зустрічі ОПЕК+, де мають ухвалити рішення про обсяги видобування нафти.

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни.

Скільки коштує 1 барель нафти

Контракти на нафту Brent впали в ціні на 20 центів або на 0,27%. Еталонний сорт сировини торгується на рівні 72,63 долара за барель. Американська сировина WTI подешевшала на 21 цент або на 0,29%. Ф'ючерси на сировину наразі коштують 68,52 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: