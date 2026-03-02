Ціни на нафту злетіли після атак на Близькому сході: яким країнам загрожує дефіцит

У звичайний день через Ормузьку протоку проходять судна, що перевозять нафту, якої вистачає на приблизно п'яту частину світового попиту, – з Саудівської Аравії, ОАЕ, Іраку, Ірану та Кувейту. Окрім того, там курсують танкери з дизельним та авіаційним пальним, бензином, а також іншими продуктами з НПЗ – на основні азіатські ринки, зокрема Китай та Індію.

Як змінилася ціна на нафту?

Однак постійні обміни ударами з Іраном суттєво ускладнили судноплавство. Через це вже в понеділок, 2 березня, ціни на нафту підскочили на 13%, пише Reuters.

Ормузька протока – водний шлях між Іраном та Оманом, що з'єднує Перську затоку з Аравійським морем. Судноплавство там порушено після іранських атак у відповідь на бомбардування Ізраїлем і США, внаслідок яких загинув верховний лідер Алі Хаменеї.

Через це ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися до 82,37 долара за барель, що є найвищим показником з січня 2025 року, хоч потім і знизилися до 78,28 долара.

Водночас ціна на нафту марки West Texas Intermediate у США піднялася на 12% до внутрішньоденного максимуму в 75,33 долара, що є найвищим показником з червня, хоча пізніше знизилася до 71,76 долара.

Ринки визнають серйозність конфлікту, але також сигналізують, що наразі це геополітичний шок, а не системна криза,

– пояснила старший аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева.

За даними судноплавних служб, понад 200 суден, зокрема танкери з нафтою та скрапленим газом, кинули якір за межами протоки.

У неділю, 1 березня, через атаки у водах Перської затоки було пошкоджено три танкери, загинув моряк. Відповідальність за ці удари вже взяв на себе Іран, заявивши, що шлях залишається відкритим, пише Bloomberg.

Важливо! Тривале блокування Ормузької протоки призведе до зростання цін на нафту й дефіциту постачання до найбільших імпортерів – Китаю та Індії. Нині країни Азії оцінюють свої запаси та альтернативні способи доставки.

Що передбачають експерти?