Ціни на нафту зросли через можливість загострення війни на Близькому Сході

Ціни на нафту зросли через побоювання щодо конфлікту на Близькому Сході, але значні запаси стримують зростання вартості. Це може призвести до перерви в постачанні сирої нафти з цього регіону.

Як зросли ціни на нафту

Ціни на нафту марки Brent піднялися на 1,02 долара або на 1,38 відсотка, досягнувши 74,92 долара за барель, повідомляє Reuters.

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Ціни на нафту West Texas Intermediate зросли на 1,10 долара або на 1,57 відсотка, досягнувши 71,20 долара.

Це пов'язано з загостренням конфлікту на Близькому Сході.

Деякі інвестори залишалися спокійними, оскільки глобальні поставки нафти ще не були порушені через заворушення в ключовому регіоні виробництва, а надлишкові потужності ОПЕК пом'якшували побоювання.

Ціни можуть залишатися високими або бути більш волатильними ще деякий час, але виробництва достатньо, постачання також є,

– сказав Джим Сімпсон, генеральний директор East Daley Analytics, у коментарі для Reuters.

ОПЕК має достатні резервні потужності нафти, щоб компенсувати повну втрату іранських поставок, якщо Ізраїль знищить інфраструктуру цієї країни.

Контекст

Ізраїль завдав авіаудару по Бейруту вранці в четвер, внаслідок чого загинули щонайменше шість осіб, після того, як його війська зазнали найбільших втрат на ліванському фронті за рік зіткнень з Іраном, підтримуваним Хезболлою.

Тепер це гра в очікування, щоб дізнатися, якою буде відповідь Ізраїлю, і я підозрюю, що вона надійде після закінчення святкування Рош Ха-Шана завтра,

– зазначив аналітик IG Тоні Сікамор.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенджамін Нетаньяху заявив, що Іран понесе відповідальність за свій ракетний удар по Ізраїлю у вівторок, тоді як Тегеран попередив, що будь-яка помста призведе до "масштабних руйнувань", що викликало побоювання щодо розширення війни.