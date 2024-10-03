Как выросли цены на нефть

Цены на нефть марки Brent поднялись на 1,02 доллара или на 1,38 процента, достигнув 74,92 доллара за баррель, сообщает Reuters.

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Цены на нефть West Texas Intermediate выросли на 1,10 доллара или на 1,57 процента, достигнув 71,20 доллара.

Это связано с обострением конфликта на Ближнем Востоке.

Некоторые инвесторы оставались спокойными, поскольку глобальные поставки нефти еще не были нарушены из-за беспорядков в ключевом регионе производства, а избыточные мощности ОПЕК смягчали опасения.

Цены могут оставаться высокими или быть более волатильными еще некоторое время, но производства достаточно, поставки также есть,

– сказал Джим Симпсон, генеральный директор East Daley Analytics, в комментарии для Reuters.

ОПЕК имеет достаточные резервные мощности нефти, чтобы компенсировать полную потерю иранских поставок, если Израиль уничтожит инфраструктуру этой страны.

Контекст

Израиль нанес авиаудар по Бейруту утром в четверг, в результате чего погибли по меньшей мере шесть человек, после того, как его войска понесли наибольшие потери на ливанском фронте за год столкновений с Ираном, поддерживаемым Хезболлой.

Теперь это игра в ожидание, чтобы узнать, каким будет ответ Израиля, и я подозреваю, что он поступит после окончания празднования Рош Ха-Шана завтра,

– отметил аналитик IG Тони Сикамор.

Премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху заявил, что Иран понесет ответственность за свой ракетный удар по Израилю во вторник, тогда как Тегеран предупредил, что любая месть приведет к "масштабным разрушениям", что вызвало опасения относительно расширения войны.