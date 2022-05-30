Нафта Brent перевищила 120 доларів за барель, дещо впавши згодом. За минулий тиждень ця сировина подорожчала на 6%, що є рекордним показником за останні 2 місяці.

До теми "Зелена" енергетика: перспективи розвитку у разі запровадження ембарго на сировину з Росії

Чому нафта дорожчає

По-перше, основний споживач нафти у світі – Китай – послаблює карантинні обмеження, які ввів через спалах коронавірусу. Так, ключовий центр Шанхаю дозволив усім виробникам відновити роботу з червня. Водночас китайські чиновники запевнили, що спалах коронавірусу в Пекіні – під контролем.

Попит у Китаї важко спрогнозувати, враховуючи ризики подальших карантинних обмежень. Але я підозрюю, що ми вже бачили найгірше,

– сказав Деніел Хайнс, старший стратег Australia & New Zealand Banking Group Ltd.

По-друге, ринок готується до можливого нафтового ембарго ЄС проти Росії. Хоча країни ЄС не змогли домовитися про угоду в неділю, переговори триватимуть протягом тижня.

Сплеск цін на енергоносії сприяв різкому зростанню темпів інфляції, що спонукало центральні банки країн перейти до жорсткішої монетарної політики з підняттям відсоткових ставок.

Що відомо про нафтове ембарго

ЄС вже місяць не може узгодити шостий пакет санкцій проти Росії.

Основна проблема в Угорщині, яка не погоджується навіть на численні компромісні рішення від ЄС.

Проте й деякі інші країни-члени виступають проти такого кроку.

За інформацією Bloomberg, ЄС навіть обдумує ембарго лише морської нафти, а не трубопровідної, щоб прийняти санкцію хоч в якомусь вигляді.

Представник ЄС сказав, що угода все ще можлива найближчими днями, коли лідери зустрінуться.

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