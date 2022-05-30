Нефть Brent превысила 120 долларов за баррель, немного снизившись впоследствии. За прошлую неделю это сырье подорожало на 6%, что является рекордным показателем за последние 2 месяца.

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Почему нефть дорожает

Во-первых, основной потребитель нефти в мире – Китай – ослабляет карантинные ограничения, которые ввел из-за вспышки коронавируса. Так, ключевой центр Шанхая позволил всем производителям возобновить работу с июня. В то же время китайские чиновники заверили, что вспышка коронавируса в Пекине – под контролем.

Спрос в Китае сложно спрогнозировать, учитывая риски дальнейших карантинных ограничений. Но я подозреваю, что мы уже видели худшее,

– сказал Дэниел Хайнс, старший стратег Australia & New Zealand Banking Group Ltd.

Во-вторых, рынок готовится к возможному нефтяному эмбарго ЕС против России. Хотя страны ЕС не смогли договориться о соглашении в воскресенье, переговоры будут продолжаться в течение недели.

Всплеск цен на энергоносители способствовал резкому росту темпов инфляции, что побудило центральные банки стран перейти к более жесткой монетарной политике с поднятием процентных ставок.

Что известно о нефтяном эмбарго

ЕС уже месяц не может согласовать шестой пакет санкций против России.

Основная проблема в Венгрии, которая не согласна даже на многочисленные компромиссные решения от ЕС.

Однако некоторые другие страны-члены выступают против такого шага.

По информации Bloomberg, ЕС даже обдумывает эмбарго только морской нефти, а не трубопроводной, чтобы принять санкцию хоть в каком-то виде.

Представитель ЕС сказал, что соглашение все еще возможно в ближайшие дни, когда лидеры встретятся.

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