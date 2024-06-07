Росія та Саудівська Аравія готові на поступки: як це вплинуло на ціни на нафту

Ситуація на ринку нафти стабілізувала, але на ринку все ще існують певні побоювання. Водночас еталонні бренди нафти демонструють різнопланову динаміку.

Як змінилася вартість нафти

У п'ятницю, 7 червня, нафта Brent впала в ціні на 11 центів або на 0,1%. Сировина торгується на рівні 79,76 долара за барель.

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Тоді як ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate подорожчали на 13 центів або 0,2%. Американська нафта, також відома як WTI, коливається на рівні 75,68 долара за барель, інформує Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 79,73 долара за барель (- 0,18%)

Контракти WTI торгуються за ціною 75,43 долара за барель (- 0,16%).

Які фактори впливають на ринок нафти

У п'ятницю ситуація на ринку нафти стабілізувалась, оскільки члени ОПЕК+ Саудівська Аравія і Росія заявили, що готові призупинити свою політику щодо зменшення пропозиції або повернути назад збільшення видобутку нафти. Проте нафта продовжує втрачати позиції на ринку третій тиждень поспіль через занепокоєння щодо попиту.