Росія та Саудівська Аравія готові на поступки: як це вплинуло на ціни на нафту

7 червня 2024, 11:58
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Ситуація на ринку нафти стабілізувала, але на ринку все ще існують певні побоювання. Водночас еталонні бренди нафти демонструють різнопланову динаміку.

Як змінилася вартість нафти

У п'ятницю, 7 червня, нафта Brent впала в ціні на 11 центів або на 0,1%. Сировина торгується на рівні 79,76 долара за барель.

Варте уваги Скільки нафти залишилося у надрах Землі і які тенденції прогнозують

Тоді як ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate подорожчали на 13 центів або 0,2%. Американська нафта, також відома як WTI, коливається на рівні 75,68 долара за барель, інформує Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

  • Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 79,73 долара за барель (- 0,18%)
  • Контракти WTI торгуються за ціною 75,43 долара за барель (- 0,16%).

Які фактори впливають на ринок нафти

У п'ятницю ситуація на ринку нафти стабілізувалась, оскільки члени ОПЕК+ Саудівська Аравія і Росія заявили, що готові призупинити свою політику щодо зменшення пропозиції або повернути назад збільшення видобутку нафти. Проте нафта продовжує втрачати позиції на ринку третій тиждень поспіль через занепокоєння щодо попиту.

Автор: Віта Свірневська