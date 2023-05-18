Нафта відчутно подорожчала завдяки двом факторам

На ринку нафти зафіксували позитивну динаміку під час останньої торгової сесії. На ціни впливали кілька факторів. Більше про це – у матеріалі 24 Каналу.

Останні зміни на ринку нафти

У середу, 17 травня, нафта Brent подорожчали до 76,96 долара за барель. Сировина подорожчала на 2,05 долара або 2,7%.

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Нафта, яка відома під брендом West Texas Intermediate, завершила день з ціною на рівні 72,83 долара за барель. Вартість американської сировини виросла на 1,97 долара або 2,8%, пише видання Reuters.

Згідно з Bloomberg, ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Барель нафти Brent коштує 76,67 долара за барель (- 0,38%);

за барель (- 0,38%); Тоді як сировина бренду WTI торгується на рівні 72,56 долара за барель (- 0,37%).

Ключові фактори впливу на ринку

Ціни на нафту виросли на фоні оптимізму щодо попиту на ринку нафти та переговорів про підвищення стелі державного боргу у США. Ці два фактори переважили вплив на динаміку ринку побоювань щодо надлишку пропозиції.

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Міжнародне енергетичне агентство оприлюднило прогноз, що попит буде випереджати пропозицію на 2 мільйони барелів на день у другій половині року. Крім того, очікують, що 60% зростання попиту на нафту в 2023 році припаде на Китай.