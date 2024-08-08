Новий історичний максимум: яка країна видобуває найбільше нафти у світі

У США стрімко збільшують обсяги видобування нафти. Ба більше, американці уже встановили новий історичний рекорд.

США видобувають рекордні обсяги нафти

На минулому тижня США досягли нового рекорду за обсягами видобування нафти. Йдеться про 13,4 мільйона барелів на добу. Про це свідчать останні дані від Управління енергетичної інформації.

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Цей показник зріс з 12,6 мільйона барелів нафти на день, які фіксували рік тому. Загалом обсяги видобування нафти у США зросли на 800 тисяч барелів на день. Крім того, про новий рекорд повідомили всього через кілька місяців після того, як у березні заявили, що США видобувають більше чорного золота, ніж будь-яка інша країна.

Нагадаємо, що попередній торговий день американська нафта завершила зі зростанням на 2,8% до 75,28 долара за барель. На момент створення цього матеріалу, вартість WTI коливається на рівні 75,10 долара за барель, згідно з даними Bloomberg.