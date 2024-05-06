Найбільший спад за 3 місяці: які фактори впливали на ринок нафти протягом тижня

Нафта завершила черговий тиждень із від'ємною динамікою. На динаміку впливали фактори із США, адже ця країна відіграє важливу роль для ринку чорного золота.

Як змінилися ціни на нафту за тиждень

За останній тиждень на ринку нафти зафіксували найбільший спад за три місяці. Нафта Brent завершила торги у п'ятницю, 3 травня, на 82,96 долара за барель зі спадом на 0,85%. Тоді як сировина WTI подешевшала на 1,06% до 78,11 за барель, згідно з даними Reuters.

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За тиждень нафта Brent подешевшала на понад 7%, тоді як сировина WTI впала в ціні на 6,8%.

Згідно з даними Bloomberg, ціни на нафту коливалися на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 82,96 долара за барель;

Контракти WTI торгуються за ціною 78,11 долара за барель.

Що відбувалося на ринку нафти

Інвестори зважували досить слабкі дані щодо ринку праці США, а також ймовірне зниження ключової ставки. Зокрема, інвестори занепокоєні, що утримування процентної ставки на високому рівні протягом тривалого періоду може зашкодити економічному зростанню у США.

Ця країна є найбільшим споживачем нафти у світі. Нагадаємо, що на цьому тижні Федеральний резерв ухвалив рішення зберегти ставку на поточному рівні – 5,25% – 5,50%, оскільки вони не помітили прогресу у боротьбі з інфляцією. Очільник американського центробанку Джером Павелл додав, що підвищення ставки наразі малоймовірне, повідомляє Reuters.