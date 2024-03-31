Як змінилися ціни на нафту за тиждень, місяць та квартал

За останній тиждень на ринку нафти зафіксували суттєве зростання. Ба більше, нафта демонструвала позитивну динаміку і протягом місяця, і кварталу. Про головні коливання та фактори впливу – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Скільки коштує нафта на ринку

За останній тиждень нафта істотно зросла в ціні. Зокрема, сировина Brent подорожчала на 2,4%. Тоді як американська нафта WTI додала в ціні приблизно 3,2%. Ба більше, обидві марки нафти закінчили березень зі зростанням третій місяць поспіль, згідно з даними Reuters.

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Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 87 доларів за барель;

Контракти WTI торгуються за ціною 83,17 долара за барель.

Крім того, за перший квартал 2024 року нафта також зафіксувала досить серйозне зростання. Нафта Brent подорожчала на 13,6%, а WTI зросла в ціні на 16,1%. Тоді як з початку березня вартість обох брендів чорного золота зросла на 4,6% та 6,3% відповідно.