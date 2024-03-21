Скільки коштує барель нафти

У четвер, 21 березня, нафта Brent торгується з ціною на рівні 85,92 долара за барель. Сировина подешевшала на 3 центи. Йдеться про травневі ф'ючерси на нафту. Спад на попередній торговій сесії становив 1,6%.

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Водночас американська нафта WTI впала в ціні на 10 центів або 0,1%. Вартість сировини знизилася до 81,17 долара за барель, за даними Reuters. Днем раніше ці ф'ючерси просіли в ціні на 1,8%.

Згідно з даними Bloomberg, ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 85,80 долара за барель (- 0,17%)

Контракти WTI торгуються за ціною 81,08 долара за барель (- 0,23%).

Головні зміни на ринку нафти

Загалом ситуація з цінами на ринку нафти у четвер досить стабільна, адже несподіване зменшення запасів нафти у США та збереження Федеральним резервом свого прогнозу щодо зниження ставок на цей рік.

Йдеться про три зниження процентної ставки у 2024 році. Це рішення регулятора може стати поштовхом для економічного зростання, що є гарною новиною для продажу нафти, згідно з даними Reuters.