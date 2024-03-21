Сколько стоит баррель нефти

В четверг, 21 марта, нефть Brent торгуется с ценой на уровне 85,92 доллара за баррель. Сырье подешевело на 3 цента. Речь идет о майских фьючерсах на нефть. Спад на предыдущей торговой сессии составил 1,6%.

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В то же время американская нефть WTI упала в цене на 10 центов или 0,1%. Стоимость сырья снизилась до 81,17 доллара за баррель, по данным Reuters. Днем ранее эти фьючерсы просели в цене на 1,8%.

Согласно данным Bloomberg, цены на нефть колеблются на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 85,80 доллара за баррель (- 0,17%)

Контракты WTI торгуются по цене 81,08 доллара за баррель (- 0,23%).

Главные изменения на рынке нефти

В целом ситуация с ценами на рынке нефти в четверг достаточно стабильная, ведь неожиданное уменьшение запасов нефти в США и сохранение Федеральным резервом своего прогноза по снижению ставок на этот год.

Речь идет о трех снижениях процентной ставки в 2024 году. Это решение регулятора может стать толчком для экономического роста, что является хорошей новостью для продажи нефти, согласно данным Reuters.