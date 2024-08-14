Дуже тривожна тенденція: російська нафта невпинно зростає в ціні

З початку 2024 року російська нафта суттєво зросла в ціні. Ба більше, очікують, що за наступні місяці чорне золото агресора подорожчає ще більше.

Ціна російської нафти на ринку

Станом на 14 серпня нафта Urals торгується на ринку з ціною на рівні 76,94 долара за барель. На сьогодні російське чорне золото демонструє позитивну динаміку, подорожчавши на 2,66%.

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Ба більше, таку динаміку фіксують з початку 2024 року. Найвідоміша марка російської нафти – подорожчала майже на 29% або на 17,24 долара за барель. Водночас прогнозують, що через 12 місяців російська нафта зросте в ціні ще більше – до 77,85 долара за барель. Додамо, що вартість російської нафти на ринку суттєво значно перевищує цінову стелю, яку наприкінці 2022 року встановили країни G7 задля обмеження доходів Росії. Йдеться про граничну межу на рівні 60 доларів за барель.

Історичний максимум для марки нафти Urals зафіксували у лютому 2013 року. Тоді барель російської нафти коштував 117,65 долара.

Нагадаємо, що на початку серпня нафта Urals зафіксувала серйозний обвал на ринку, впавши до мінімального рівня майже за 2 місяці. Вартість російської нафти суттєво просіла через тренд на світовому ринку, а також побоювання щодо перспектив економіки США.