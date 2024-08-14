Очень тревожная тенденция: российская нефть неуклонно растет в цене

С начала 2024 года российская нефть существенно выросла в цене. Более того, ожидают, что за последующие месяцы черное золото агрессора подорожает еще больше.

Цена российской нефти на рынке

По состоянию на 14 августа нефть Urals торгуется на рынке с ценой на уровне 76,94 доллара за баррель. На сегодня российское черное золото демонстрирует положительную динамику, подорожав на 2,66%.

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Более того, такую динамику фиксируют с начала 2024 года. Самая известная марка российской нефти – подорожала почти на 29% или на 17,24 доллара за баррель. В то же время прогнозируют, что через 12 месяцев российская нефть вырастет в цене еще больше – до 77,85 доллара за баррель. Добавим, что стоимость российской нефти на рынке существенно значительно превышает ценовой потолок, который в конце 2022 года установили страны G7 для ограничения доходов России. Речь идет о предельной границе на уровне 60 долларов за баррель.

Исторический максимум для марки нефти Urals зафиксировали в феврале 2013 года. Тогда баррель российской нефти стоил 117,65 доллара.

Напомним, что в начале августа нефть Urals зафиксировала серьезный обвал на рынке, упав до минимального уровня почти за 2 месяца. Стоимость российской нефти существенно просела из-за тренда на мировом рынке, а также опасения относительно перспектив экономики США.