Как изменилась стоимость нефти

Во вторник, 18 июня, нефть Brent подешевела на 16 центов или 0,2%. Черное золото торгуется на уровне 84,09 доллара за баррель.

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Нефть West Texas Intermediate упала в цене на 15 центов или на 0,2%. Американское сырье торгуется на уровне 80,18 доллара за баррель, информирует Reuters.

Напомним, что во время предыдущей торговой сессии обе марки нефти подорожали примерно на 2%, достигнув самого высокого уровня с начала апреля.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 83,87 доллара за баррель (- 0,45%)

Контракты WTI торгуются по цене 79,95 доллара за баррель (- 0,47%).

Что влияет на рынок нефти

Ситуация на рынке нефти остается преимущественно стабильной. В общем трейдеры ожидали сигналы о летнем росте спроса, которую прогнозировали, чтобы поддержать цены даже несмотря на то, что большое предложение может свести на нет полученную прибыль. Дело в том, что избыточное предложение и вялый спрос остаются основными проблемами для рынка нефти.

Напомним, что эксперты объяснили, сколько нефти осталось в недрах Земли. В частности, они рассказали, какие объемы сырья будут доступны для добычи.