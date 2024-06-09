Як змінилися ціни на нафту за тиждень

Нафта зафіксувала спад на ринку за останній тиждень. На ціни впливали сигнали щодо попиту та нові заяви від ОПЕК+.

Як змінилася вартість нафти за тиждень

Черговий тиждень еталонні бренди нафти завершили зі спадом. Чорне золото демонструє від'ємну динаміку на ринку третій тиждень поспіль.

Варте уваги Скільки нафти залишилося у надрах Землі і які тенденції прогнозують

Для розуміння, нафти Brent за тиждень подешевшала на 2,5%, тоді як бренд нафти WTI – на 1,9%, інформує Reuters. Ціни на нафту падають через занепокоєння щодо попиту на ринку.

Які фактори впливають на ринок нафти

, протягом тижня ціни на нафту Brent зафіксувала спад до мінімуму за 4 місяці. Йдеться про вартість нижче 77 доларів за барель у вівторок, проте уже в четвер сировина подорожчала до приблизно 79 доларів за барелів.

На ринок нафти впливали заяви від ОПЕК+ про готовність поставити на паузу або повернути політику збільшення обсягів видобування сировини. Йдеться про Саудівську Аравію та Росію.

З іншої сторони, дані з Китаю продемонстрували, що попри те, що експорт зріс другий місяць у травні, імпорт сирої нафти впав. Це свідчить про занепокоєння щодо попиту у найбільшого у світі покупця сирої нафти.