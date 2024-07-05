Скільки коштує нафта на ринку

У п'ятницю, 5 липня 2024 року, нафта Brent зросла в ціні на 11 центів або на 0,13%. Сировина торгується на рівні 87,54 долара за барель.

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Нафта West Texas Intermediate подорожчала на 24 центи або 0,29%. Американська сировина коштує 84,12 долара за барель, пише видання Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 87,34 долара за барель (- 0,10%)

Контракти WTI торгуються за ціною 83,90 долара за барель (+ 0,02%).

Згідно з даними MarketWatch, що з початку 2024 року марка нафти Brent подорожчала майже на 13,22%, тоді як американська сировина WTI за аналогічний період додала в ціні на 17,54%.

Які фактори вливають на ринок нафти

У п'ятницю на ринку нафти зафіксували незначні зміни. Проте марки нафти торгуються поблизу пікового рівня з кінця квітня, а також на шляху до зростання цін четвертий тиждень поспіль. Цьому сприяють очікування про сильний попит на пальне влітку та побоювань щодо пропозиції на ринку.