Нафта зафіксувала різкий стрибок цін

Нафта почала новий із суттєвого зростання. У центрі уваги нова зустріч ОПЕК+, від якої може залежати подальша політика видобування сировини. Більше про це – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Скільки коштує барель нафти

У понеділок, 20 листопада, вартість ф'ючерсів на нафту Brent зупинилася на рівні 82,32 долара за барель. Сировина виросла в ціні на 1,71 долара або 2,1% від початку торгової сесії.

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Тоді як січневі контракти на нафту WTI подорожчали на 2,39 долара або 1,8% під час торгів. Вартість американської сировини зафіксувалася на рівні 77,83 долара за барель, інформує видання Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Нафта Brent наразі коштує 81,67 долара за барель (- 0,79%);

за барель (- 0,79%); Марка WTI торгується на рівні 77,60 долара за барель ( +2,25%).

Що відбувається на ринку нафти

Нафта подорожчала на початку тижня, оскільки очікують, що на новій зустрічі ОПЕК+, яка запланована на початок наступного тижня, знову оголосять про подальше скорочення обсягів видобування сировини. До цього протягом 4 тижнів нафта фіксувала падання цін. Ситуація змінилася минулої п'ятниці.

У компанії Again Capital LLC заявили, що коментарі про обсяги видобування нафти від ОПЕК+ "прозвучали як по команді" і очікують, що потенційне скорочення буде досить скромним, пише Reuters.