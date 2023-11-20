Сколько стоит баррель нефти

В понедельник, 20 Ноября, стоимость фьючерсов на нефть Brent остановилась на уровне 82,32 доллара за баррель. Сырье выросло в цене на 1,71 доллара или 2,1% с начала торговой сессии.

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В то время как январские контракты на нефть WTI подорожали на 2,39 доллара или 1,8% во время торгов. Стоимость американского сырья зафиксировалась на уровне 77,83 доллара за баррель, информирует издание Reuters.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на следующих уровнях:

Нефть Brent сейчас стоит 81,67 доллара за баррель (-0,79%);

за баррель (-0,79%); Марка WTI торгуется на уровне 77,60 доллара за баррель (+2,25%).

Что происходит на рынке нефти

Нефть подорожала в начале недели, поскольку ожидается, что на новой встрече ОПЕК+, которая запланирована на начало следующей недели, снова объявят о дальнейшем сокращении объемов добычи сырья. До этого в течение 4 недель нефть фиксировала падение цен. Ситуация изменилась в прошлую пятницу.

В компании Again Capital LLC заявили, что комментарии об объемах добычи нефти от ОПЕК+ "прозвучали как по команде" и ожидают, что потенциальное сокращение будет достаточно скромным, пишет Reuters.