США спровокували турбулентність на ринку нафти: як змінилися ціни за тиждень

За тиждень ситуація на ринку нафти досить часто змінювалася. На коливання цін впливали різні фактори, а важливе значення мали сигнали з США.

Як змінилися ціни на нафту за тиждень

Еталонні марки нафти завершили останній тиждень із різноплановою динамікою. Крім того, на торгах у п'ятницю зафіксували різкі зміни котирувань: на початку чорне золото подорожчало, а завершило день зі спадом.

Зверніть увагу Обіцянка за 1 мільярд доларів: про що Трамп говорив з керівниками нафтових компаній

Сировина Brent втратила в ціні загалом за тиждень 0,2%, тоді WTI зафіксувала зростання на рівні 0,2%, згідно з даними Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, ціни на нафту завершили торгову сесію на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 82,79 долара за барель (- 1,30%)

Контракти WTI торгуються за ціною 78,26 долара за барель (- 1,26%).

Головні фактори впливу

На ринок нафти впливало відразу декілька американських факторів. По-перше, представники Федеральної резервної системи США заявили, що їхня монетарна політика могла бути недостатньо жорсткою для достатнього зниження інфляції.

Крім того, вони підмітили, що ставку на високому рівні можуть утримувати довше. Це може негативно вплинути на попит на нафту, оскільки високі процентні ставки, як правило, призводять до сповільнення економічної активності.

На тлі сигналів від центробанку долар США зміцнив свої позиції на ринку. Це робить нафту дорожчою для покупців з іншими валютами. З іншої сторони, ціни на сировину підтримали новини про збільшення запасів палива у США напередодні, зазвичай, активного автомобільного періоду в країні. Також ринок стежить за розвитком ситуації на Близькому Сході та атаками України на російську нафтову інфраструктуру.