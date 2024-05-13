Как изменились цены на нефть за неделю

Эталонные марки нефти завершили последнюю неделю с разноплановой динамикой. Кроме того, на торгах в пятницу зафиксировали резкие изменения котировок: в начале черное золото подорожало, а завершило день со спадом.

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Сырье Brent потеряло в цене всего за неделю 0,2%, тогда WTI зафиксировала рост на уровне 0,2%, согласно данным Reuters.

Согласно данным Bloomberg, цены на нефть завершили торговую сессию на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 82,79 доллара за баррель (- 1,30%)

Контракты WTI торгуются по цене 78,26 доллара за баррель (- 1,26%).

Главные факторы влияния

На рынок нефти влияло сразу несколько американских факторов. Во-первых, представители Федеральной резервной системы США заявили, что их монетарная политика могла быть недостаточно жесткой для достаточного снижения инфляции.

Кроме того, они подметили, что ставку на высоком уровне могут удерживать дольше. Это может негативно повлиять на спрос на нефть, поскольку высокие процентные ставки, как правило, приводят к замедлению экономической активности.

На фоне сигналов от центробанка доллар США укрепил свои позиции на рынке. Это делает нефть дороже для покупателей с другими валютами. С другой стороны, цены на сырьё поддержали новости об увеличении запасов топлива в США в преддверии, обычно, активного автомобильного периода в стране. Также рынок следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке и атаками Украины на российскую нефтяную инфраструктуру.