Найбільше корегування з лютого: як змінилися ціни на нафту за тиждень

Ринок нафти завершив тиждень із суттєвим спадом. Про головні зміни та фактори впливу – розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.

Як змінилася ситуація на ринку нафти за тиждень

Еталонні бренди нафти завершили тиждень нафти з падінням. Brent та WTI зафіксували найбільші тижневі втрати з лютого. З понеділка ціни на нафту просіли приблизно на 3%, адже премія за ризик поступово зменшується.

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Додамо, що торги у п'ятниць, 19 квітня, нафта Brent завершила з ціною на рівні 87,29 долара за барель, подорожчавши за день на 0,21%. Травневі ф'ючерси на нафту WTI зросли в ціні на 0,5% до 83,14 долара за барель.

Контракти на червень для американської нафти, які торгуються більш активно, подорожчали на 12 центів до 82,22 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, ціни на нафту завершили торгову сесію на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 87,29 долара за барель (+ 0,21%)

Контракти WTI торгуються за ціною 83,14 долара за барель (+ 0,50%).

Що впливає на вартість нафти

США відновили санкції проти нафтової й золотовидобувної галузей Венесуели. Головна причина – Ніколас Мадуро та його команда не повною мірою виконала свої зобов'язання щодо проведення виборів у 2024 році.

На ринок нафти вплинули ознаки того, що військової ескалації на Близькому Сході вдасться уникнути. Річ у тому, що Іран применшив повідомлення про атаку Ізраїлю на його територію. Це була відповідь Ізраїлю на безпрецедентну іранську атаку, яка сталася 13 квітня. Офіційний Тегеран заявив, що не планує вживати заходів у відповідь.

Експерти з Bank of America вважають, що ціни на нафту можуть сягнути вище 100 доларів за барель , якщо між Іраном та Ізраїлем почнеться тривала війна. Також вказують на ризик виникнення проблем із постачанням нафти з Ірану.

Крім того, США додали санкції щодо експорту іранської нафти до допомоги для України, за який нарешті проголосували у Палаті представників США. Іран – це третій за величиною виробником нафти в ОПЕК. Крім того, Міжнародний валютний фонд очікує, що ОПЕК+ почне збільшувати обсяги видобування нафти з липня, інформує видання Reuters.