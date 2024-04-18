Скільки коштує нафта на ринку

Під час торгів у четвер, 18 квітня, нафта Brent коштує 87,42 долара за барель. Сировина зросла в ціні на 13 центів або на 0,15%.

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Натомість нафта WTI подорожчала на 6 центів або на 0,07%. Вартість американської нафти наразі коливається на рівні 82,75 долара за барель, згідно з даними Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 86,88 долара за барель (- 0,47%)

Контракти WTI торгуються за ціною 82,27 долара за барель (- 0,51%).

Цікаво! У першому кварталі 2024 року вартість нафти суттєво зросла.

Що впливає на вартість нафти

Ситуація на ринку нафти поступово стабілізувалася. Загалом ціни на нафту незначно змінилися після 3% падіння на попередній торговій сесії. Водночас ринок досі непокоїть питання попиту на нафту у 2024 році. Крім того, ще один фактор впливу – ознаки того, що ширшого конфлікту на Близькому Сході вдасться уникнути. Нагадаємо, що це один із ключових регіонів видобування нафти, інформує видання Reuters.