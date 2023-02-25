Рік війни Росії проти України та головні фактори впливу: актуальна вартість нафти

Марки нафти Brent та WTI зростають в ціні, хоча за тиждень ситуація на ринку майже не змінилася. Про ключові фактори впливу та вартість чорного золота після року повномасштабної війни Росії проти України – читайте у матеріалі 24 каналу.

Останні зміни на ринку нафти

Під час торгів у п'ятницю, 24 лютого 2023 року, нафта Brent торгувалася на ринку за ціною на рівні 83,16 долара за барель. Сировина подорожчала на 0,95 долара або 1,2% під час торгової сесії.

Читайте також Підсумки та уроки енергетичної кризи: як ефективно капіталізувати нові можливості

Американська нафта під брендом West Texas Intermediate завершила торговий день з ціною на рівні 76,32 долара за барель. Загалом марка чорного золота подорожчала під час торгової сесії на 0,93 долара або 1,2%, пише видання Reuters.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 83,18 долара за барель (+ 1,18%);

за барель (+ 1,18%); Барель американської нафти WTI торгується за ціною 76,32 долара за барель (+ 1,23%).

Ключові фактори впливу

Ціни на нафту подорожчали під час сумбурних торгів у п'ятницю. Подорожчання сировини підтримує перспектива скорочення обсягів пропозиції від Росії. Водночас зростання вартості чорного золота стримують два фактори:

Збільшення нафтових резервів США;

Побоювання щодо перспектив глобальної економіки.

Загалом ціни на нафту у тижневому вимірі майже не змінилися. Станом на 24 грудня – річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну – нафта Brent коштує приблизно на 15% менше, ніж рівно рік до цього. Нагадаємо, що 8 березня 2022 року сировина досягла максимального рівня за 14 років – майже 128 доларів за барель, повідомляє Reuters.

Прогнози від експертів на 2023 рік: