Останні зміни на ринку нафти
Під час торгів у п'ятницю, 24 лютого 2023 року, нафта Brent торгувалася на ринку за ціною на рівні 83,16 долара за барель. Сировина подорожчала на 0,95 долара або 1,2% під час торгової сесії.
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Американська нафта під брендом West Texas Intermediate завершила торговий день з ціною на рівні 76,32 долара за барель. Загалом марка чорного золота подорожчала під час торгової сесії на 0,93 долара або 1,2%, пише видання Reuters.
За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:
- Марка нафти Brent торгується на рівні 83,18 долара за барель (+ 1,18%);
- Барель американської нафти WTI торгується за ціною 76,32 долара за барель (+ 1,23%).
Ключові фактори впливу
Ціни на нафту подорожчали під час сумбурних торгів у п'ятницю. Подорожчання сировини підтримує перспектива скорочення обсягів пропозиції від Росії. Водночас зростання вартості чорного золота стримують два фактори:
- Збільшення нафтових резервів США;
- Побоювання щодо перспектив глобальної економіки.
Загалом ціни на нафту у тижневому вимірі майже не змінилися. Станом на 24 грудня – річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну – нафта Brent коштує приблизно на 15% менше, ніж рівно рік до цього. Нагадаємо, що 8 березня 2022 року сировина досягла максимального рівня за 14 років – майже 128 доларів за барель, повідомляє Reuters.
Прогнози від експертів на 2023 рік:
- Нагадаємо, що в американському банку Morgan Stanley вважають, що динаміка на ринку нафти зміниться у другій половині поточного року, наприкінці якого можуть зафіксувати вищі ціни на сировину;
- Зокрема, нафта марки Brent, за новим прогнозом, може завершити рік з ціною на рівні 110 доларів за барель;
- Водночас експерти з британського банку Barclays недавно заявили, що на фоні глобального погіршення виробничої активності може виникнути ризик зниження їхнього поточного прогнозу щодо вартості нафти Brent на рівні 98 доларів за барель на 2023 рік.