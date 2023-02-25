Последние изменения на рынке нефти

В ходе торгов в пятницу, 24 февраля 2023 года, нефть Brent торговалась на рынке по цене на уровне 83,16 доллара за баррель. Сырье подорожало на 0,95 доллара или 1,2% во время торговой сессии.

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Американская нефть под брендом West Texas Intermediate завершила торговый день с ценой на уровне 76,32 доллара за баррель. В общем, марка черного золота подорожала во время торговой сессии на 0,93 доллара или 1,2%, пишет издание Reuters.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 83,18 доллара за баррель (+1,18%);

за баррель (+1,18%); Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 76,32 доллара за баррель (+1,23%).

Ключевые факторы воздействия

Цены на нефть подорожали во время сумбурных торгов в пятницу. Удорожание сырья поддерживает перспектива сокращения объемов предложения от России. В то же время рост стоимости черного золота сдерживают два фактора:

увеличение нефтяных резервов США;

Опасения по поводу перспектив глобальной экономики.

В целом, цены на нефть в недельном измерении почти не изменились. По состоянию на 24 декабря – годовщину полномасштабного вторжения России в Украину – нефть Brent стоит примерно на 15% меньше, чем ровно год до этого. Напомним, что 8 марта 2022 года сырье достигло максимального уровня за 14 лет – почти 128 долларов за баррель, сообщает Reuters.

Прогнозы от экспертов на 2023 год: