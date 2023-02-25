Последние изменения на рынке нефти
В ходе торгов в пятницу, 24 февраля 2023 года, нефть Brent торговалась на рынке по цене на уровне 83,16 доллара за баррель. Сырье подорожало на 0,95 доллара или 1,2% во время торговой сессии.
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Американская нефть под брендом West Texas Intermediate завершила торговый день с ценой на уровне 76,32 доллара за баррель. В общем, марка черного золота подорожала во время торговой сессии на 0,93 доллара или 1,2%, пишет издание Reuters.
По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- Марка нефти Brent торгуется на уровне 83,18 доллара за баррель (+1,18%);
- Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 76,32 доллара за баррель (+1,23%).
Ключевые факторы воздействия
Цены на нефть подорожали во время сумбурных торгов в пятницу. Удорожание сырья поддерживает перспектива сокращения объемов предложения от России. В то же время рост стоимости черного золота сдерживают два фактора:
- увеличение нефтяных резервов США;
- Опасения по поводу перспектив глобальной экономики.
В целом, цены на нефть в недельном измерении почти не изменились. По состоянию на 24 декабря – годовщину полномасштабного вторжения России в Украину – нефть Brent стоит примерно на 15% меньше, чем ровно год до этого. Напомним, что 8 марта 2022 года сырье достигло максимального уровня за 14 лет – почти 128 долларов за баррель, сообщает Reuters.
Прогнозы от экспертов на 2023 год:
- Напомним, что в американском банке Morgan Stanley считают, что динамика на рынке нефти изменится во второй половине текущего года, в конце которого могут зафиксировать более высокие цены на сырье;
- В частности, нефть марки Brent, по новому прогнозу, может завершить год с ценой. на уровне 110 долларов за баррель;
- В то же время, эксперты из британского банка Barclays недавно заявили, что на фоне глобального ухудшения производственной активности может возникнуть риск снижения их текущего прогноза по стоимости нефти Brent на уровне 98 долларов за баррель на 2023 год.