Ціни на нафту різко злетіли: новий наслідок атаки Ірану

Ціни на нафту різко підскочили 28 травня. Це, зокрема, стало наслідком атаки Корпусу вартових ісламської революції Ірану на авіабазу США.

Що відбувається між Іраном та США зараз?

Атака Ірану є відповіддю на попередній удар США по іранській території, повідомляє Reuters.

28 травня іранські сили повідомили, що вони здійснили обстріл авіабази США. Також, Іран наголосив, що наступні "відповіді" на агресію можуть бути жорсткіші.

Відомо, що США напередодні атакували військовий об'єкт Ірану. Як вказує американський уряд це було важливо для оборони, адже:

цей іранський об'єкт становив загрозу для американських збройних сил;

також цей об'єкт ніби як є загрозою комерційному сполученню в протоці

Поставки нафти залишаються обмеженими, і ключові проблеми ще не вирішені,

– наголосив стратег з сировинних товарів ANZ Деніел Хайнс.

Важливо! Як показують дані Американського інституту нафти, запаси сирої нафти в США на минулому тижні відчутно скоротилися. Вони зменшилися на 2,8 мільйона барелів.

Які ціни на нафту 28 травня 2026 року?

За даними видання Trading Economics, ціна нафти сьогодні така:

Нафта марки Brent коштує – 96,62 долара за барель.

WTI має ціну – 90,80 долара за барель.

Urals – 88,78 долара за барель.

Як показує статистика, марки Brent та WTI впали на понад 5% ще на попередній сесії. Така ситуація є наслідком того, що тоді зростала імовірність укладання угоди між США та Іраном.

Чому ринок очікував зростання імовірності укладання угоди між США та Іраном?