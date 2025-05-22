Важливий партнер України закликає країни G7 знизити цінову стелю на російську нафту

Велика Британія має на меті посилити тиск на Росію. Перш за все йдеться про експорт нафти, який має надзвичайно важливе значення для Росії.

Велика Британія закликає знизити цінову стелю на російську нафту

Велика Британія прагне посилити тиск на Володимира Путіна. Головна ціль – це завершення війни в Україні. Країна закликає G7 переглянути цінову стелю на російську нафту, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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У Великій Британії наголошують, що саме зараз необхідний тиск на військову машину Росії. Мовляв, Володимир Путін не мав адекватної реакції на пропозиції президента України Володимира Зеленського про зустрічі, так і спроби посередництва задля припинення війни.

Що відомо про G7 Це неформальний міжнародний клуб розвинених індустріальних країн Заходу. До "Великої сімки" входять Німеччина, Франція, Італія, Японія, Канада, Велика Британія та США. Єврокомісія має у G7 статус спостерігача.

На фоні цього країни G7 розглядають можливість зниження цінової стелі на російську нафту. Це дозволить обмежити можливості Росії отримувати фінанси для продовження війни проти України. Нагадаємо, що цінову стелю на російську нафту запровадили наприкінці 2022 року на рівні 60 доларів за барель. Також за поточних умов, вантажі з російською нафтою можна страхувати та перевозити, якщо її придбали нижче граничної ціни.

Нагадаємо, що Україна також закликала знизити цінову стелю на російську нафту. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що "розумна" ціна на нафту з Росії – це 30 доларів за барель.

Зокрема, канцлерка британського казначейства Рейчел Рівз повідомила, що Лондон прагне домовитися про оперативне корегування цінової стелі на нафту з Росії у сторону зниження, наголосивши, що зараз настав слушний момент для цього кроку. Крім того, чиновниця звернулася до країни G7 об'єднатися заради "забезпечення справедливого і міцного миру".