Буде нафтовий шок: аналітики дали найгірший прогноз через атаку на Іран

У суботу, 28 лютого, США та Ізраїль атакували Іран. Це може призвести до закриття головного експортного шляху – Ормузької протоки – і спровокувати різкий стрибок цін на нафту.

Який сценарій найгірший?

Як ця атака вплине на ціну нафти напевне стане відомо лише увечері в неділю за нью-йоркським часом, коли відкриються торги ф'ючерсами на нафту марки Brent, пише The Wall Street Journal.

Втім, у 2026 році еталонна ціна на нафту вже підскочила майже на 19% – до трохи більше ніж 72 долари за барель. Це сталося переважно через побоювання трейдерів, що конфлікт на Близькому Сході може перервати експорт.

Аналітики упевнені, що найгіршим сценарієм для постачання нафти стане спроба Ірану закрити Ормузьку протоку.

Раніше цього місяця Тегеран вже заявив, що протока буде частково закрита задля заходів безпеки.

Тоді ціни на нафту одразу підскочили.

Керівниця відділу енергетичного прогнозування Oxford Economics Бріджит Пейн вважає, що навіть незначні збої в судноплавстві можуть спричинити падіння трафіку через протоку на 50%. У результаті ціни на нафту піднімуться до 84 доларів за барель.

Повна зупинка транзиту на тиждень призведе до стрибка цін до 140 доларів за барель – це шок, порівнянний із наслідками повномасштабного вторгнення Росії в Україну,

– говорить Пейн.

Важливо! Найбільше у цій ситуації постраждає Саудівська Аравія. За даними Управління енергетичної інформації США (EIA), у 2024 році майже 40% сирої нафти, що проходить через протоку, належало саме їй.

Чому Ормузька протока така важлива?

Ормузька протока – це глибоководний канал між Іраном та Оманом, через який проходить майже 20% всього обсягу нафти, яку щодня споживають у світі, пише Reuters.

Минулого року щодня через неї транспортували в середньому понад 20 мільйонів барелів сирої нафти, конденсату та палива.

Члени Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) експортують більшу частину своєї нафти саме цим шляхом. Серед них:

Саудівська Аравія;

Іран;

ОАЕ;

Кувейт;

та Ірак.

Також Катар, який є одним із найбільших у світі експортерів скрапленого природного газу, відправляє майже весь свій обсяг через цю протоку.

Зауважте! Сам Іран експортує близько 1,5 мільйона барелів нафти щодня. За даними аналітиків Kpler, на тлі нарощування сил США він завантажив на судна стільки нафти, скільки зміг. Однак частина цієї нафти, ймовірно, ще не має покупців.

Що відомо про атаку на Іран?